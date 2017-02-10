Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru
На прошлой неделе, выступая с ежегодным отчетом перед научным советом, ректор АлтГУ Сергей Землюков заявил, что вуз планирует построить новое учебное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
Решение о строительстве корпуса классического университета в самом центре города вызвало споры. В частности, с критикой на руководство вуза обрушился писатель Анатолий Кириллин и арт-критик Вадим Климов. По их словам, эта железобетонная громада уничтожит сквер на площади Сахарова, а также вызовет массовые пробки на проспекте Социалистическом.
Руководитель пресс-службы АлтГУ Дмитрий Марьин заявил, что у вуза просто нет другого места в городе под строительство, а корпус нужен как воздух. Краевые власти новую землю не дают, а тысячам студентов не хватает новых аудиторий.
"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин.
АлтГУ намерен построить восьмиэтажное здание на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова площадью 15 тысяч квадратных метров. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минобрнауки.
Показываем место под застройку будущего корпуса классического университета.
Комментарии
Площадь им. Сахарова- единственное в центре города место, не загаженное точечной застройкой. Надо, надо испаганить место проведения городских меропроиятий. Главного архитектора нашего - гнать, засиделся. Помню тельняшку рвал против точечной застройки(лет этак 10 назад), видимо бабло взяло верх.
Эммм... Вроде же говорилось про запущенный сквер около универа? Там под застройку деревья планировали сносить. А тут показывается самый центр Сахарова. Нафиг эту высотку!!!! Пусть краевая администрация пошевелится, иначе студенты им все удовольствие от работы испортят )))
Блошиный рынок нафиккк
Уже испоганили когда построили корпус сельхоза прям на дороге...
Чтобы учить гостей с таджикистана, авганистана, казахстана, кавказа (северн. и закавказ), а так же студентов, приехавших с закрытых филиалов (Белокуриха, Рубцовск и др)и студентов закрывшихся вузов. Когда строительство будет ещё идти, студентов вернут в их ВУЗы. Но самое главное - нельзя занимать это место. Будет нарушен облик города. Это сердце города. Этого троишники и двоечники из администрации, руководства АГУ и студентов, уровень которых ниже советских "фазанщиков" - это им не дано понять
АГУ давно уже является коммерческим пректом, и не более. Уровень образования - ниже плинтуса, впрочем как и Политех. Незачто платить такие бабки.
Там такие непорядочные люди правят бал среди преподавателей, ну и соответственно и выше, что любая инициатива это афера.
"Ну ведь не под ресторан или пивбар, или гостиницу застроить предлагается! И мне лично так и непонятен главный тезис ругателей. Что конкретно-то не нравится? Эскиз проекта? Место строительства? Что парковки не будет?" – заявил Марьин." - Все из вышеперечисленного! За эти деньги выкупите ЦУМ с рядом располагающимся борделем "Центральная" и будет вам счастье!
А мне насрать, давно в вонючий центр не езжу
землюкова помню по году 91-92-му, он и тогда умом не отличался, скучнейший был человек
Вот! Центр засрал и теперь уехал на окраину там засирать, в сети.