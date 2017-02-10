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Администрация Соединенных Штатов изучает то, как в прессе появляются данные о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Hill.
По словам Спайсера, данная ситуация вызывает тревогу. Он отметил, что некоторые утечки "представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов".
Представитель Белого дома не уточнил, какие именно расследования проводятся. При этом он подчеркнул, что Трамп лично обеспокоен сложившейся ситуацией. Спайсер подчеркнул, что опасения вызывает сам факт того, что президент не может вести переговоры без утечек.
Ранее СМИ сообщили, что во время недавнего разговора американского лидера с коллегой из РФ Владимиром Путиным Трамп назвал неудачным договор СНВ-3. Республиканец заявил, что соглашение было заключено в интересах Москвы и невыгодно для Америки.
Во время регулярного брифинга Спайсер отказался обсуждать данную тему, подчеркнув, что это был частный разговор между двумя главами государств.
Комментарии
Русские хакеры-уделали всех,теперь выборы любого лидера ЕС -в их руках! Трампнаш#!
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