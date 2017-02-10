Радиостанция Европа Плюс Барнаул отмечает свой день рождения. В честь этого события 10 февраля в кинотеатре "Формула" пройдёт кинопоказ фильма "Обитель зла: Последняя глава". Посетить это мероприятие и эксклюзивно отпраздновать день рождения с Европой Плюс смогут 160 счастливчиков, которые выиграли билеты на кинопоказ, участвуя в ежедневных розыгрышах радиостанции.
Кинопоказом праздник не ограничится. На празднике гостей ждут конкурсы и подарки. А главным призом, который разыграют среди зрителей, будет поездка в Шерегеш.