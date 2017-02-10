Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Первая гостиница на новой инвестплощадке "Белокуриха-2" в Алтайском крае начнет принимать гостей в ближайшие месяцы, сообщил губернатор Александр Карлин.
"Проект "Белокуриха-2" интересен тем, что на его площадке могут работать представители разного бизнеса: крупный бизнес готов строить серьезные объекты, в том числе пятизвездочные отели", – подчеркнул глава региона.
При этом губернатор указал и на то, что "Белокуриха-2" может предложить "достаточно привлекательные сюжеты" и для небольших инвестиций.
Как сообщал портал Amic.ru, Александр Карлин накануне посетил строящийся гостиничный комплекс вместе с президентом банка ВТБ24 Михаилом Задорновым.
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Глава одного из крупнейших банков России высоко оценил потенциал "Белокурихи-2", указав на то, что возможности данной площадки весьма велики.
При этом господин Задорнов подчеркнул: "Мы видим первые построенные здания. ВТБ24 всегда готов кредитовать инвесторов, участвовать в проектах поэтапной застройки "Белокурихи-2".
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