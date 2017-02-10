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Турция пока не собирается создавать совместную с Россией комиссию для расследования инцидента с гибелью турецких военных в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны страны.
"Создание такой комиссии пока не на повестке дня", – цитирует агентство собеседника.
Ранее другой близкий к военным кругам источник в Анкаре сообщил агентству, что пока представители оборонных ведомств обеих стран не планируют проводить какие-либо экстренные встречи из-за инцидента в Сирии.
Напомним, Генштаб ВС Турции проинформировал о гибели трех военных из-за случайного попадания боеприпаса, который сбросил самолет ВКС РФ в Сирии. Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. Еще 11 турецких солдат получили ранения. Отмечается, что военнослужащие участвовали в операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб.
Российский лидер Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью солдат.
Комментарии
и не фиг. турки за сбитую сушку так и не извинились
Генштаб ВС Турции проинформировал о гибели трех военных
То есть по людям мы 3:1 выигрываем, а по самолету 0:1 проигрываем?
По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, всего в начала операции РФ в Сирии уничтожено более 35 тысяч боевиков «Исламского государства»
35 тысяч уничтожили, а сколько их там еще?
35 тысяч боевиков - кто эти люди? Кто им дал оружие, еду, одежду, боеприпасы, технику? На чьи деньги? Кто платит, Саудовская Аравия, Катар, США? Может ЕС?
13:49 погуглите "московско-сирийская война" и найдете ответ