Фото: gaeawiki.com
Большая часть субмарин британских ВМС, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", находятся в нерабочем состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.
По данным издания, из семи подлодок типа Trafalgar и Astutе часть уже ремонтируют, а другую отправят на ремонт позже. Лишь одна субмарина типа Astutе находится в море на испытаниях после техобслуживания, но и она не скоро сможет заняться выполнением задач.
Life уточняет, что одна атомная подводная лодка типа Astutе стоит свыше миллиарда фунтов.
Газета пишет, что в первый раз за несколько десятилетий у Соединенного Королевства нет действующих многоцелевых подлодок. По данным СМИ, главы оборонных ведомств тщательно скрывают эти данные от премьер-министра страны Терезы Мэй, так как боятся ее реакции. "Никто не предоставляет истинную информацию об этом позоре", – приводит издание слова источника.
Комментарии
Хороша новость, но можно ли верить газете The Sun?
Шо не сгорит,то сгниёт!
По последнему опросу ВЦИОМ пираньи поддержали Россию, отдав ей 86% голосов.
опять эти проклятые русские хакеры угробили весь британский флот!