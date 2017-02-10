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Полицейские в Михайловском районе задержали жителя Новосибирской области, которого подозревают в незаконном отстреле косуль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что накануне сотрудники ГИБДД в селе Михайловское остановили УАЗ под управлением 49-летнего новосибирца для проверки документов. При этом в салоне машины стражи правопорядка нашли зарегистрированное охотничье ружье двенадцатого калибра, патроны к нему, а также мясо и шкуры животных. В прицепе машины находился снегоход мужчины.
Во время проведения проверки полицейские предварительно установили, что мужчина в нескольких километрах от села Ащегуль незаконно застрелил трех диких косуль – двух самцов и самку. Правоохранителям удалось установить место незаконного отстрела животных.
По факту незаконной охоты, которая была совершена с применением механического транспортного средства, возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 200 тысяч рублей штрафа или до полугода ареста.
В пресс-службе уточнили, что своими действиями браконьер причинил государству ущерб в размере 240 тысяч рублей.
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