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Письмо с предупреждением о возможном росте цен на молочную продукцию направили министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву производители, сообщает "Коммерсант".
По информации издания, такие опасения у производителей молока связаны с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где были выявлены случаи болезней животных – африканская чума свиней, ящур и сибирская язва.
В частности, ограничения, наложенные на 25 регионов, затронули Татарстан и Ростовскую область. Эти два региона входят в пятерку лидеров по производству молока в России. Теперь продукция, вывозимая из данных субъектов, должна проходить пастеризацию.
В итоге данное решение надзорного ведомства, как полагают промышленники, может обернуться перебоями с поставками необходимого им сырья.
Отмечается, что в Министерстве сельского хозяйства подтвердили факт получения письма, но от комментариев воздержались.
Комментарии
А о чем они еще могут предупредить?
они без сокращений поставок сырья поднимают цены
Требуют чтоб с фермы молоко возили уже пастеризованное, ну тупые в министерстве или просто враги народа, Сталина на них нет. На ферму на 5 лет таких чиновников момкалей
Производители молока - это коровы, все остальные - производят молоко содержащие продукты, а то и не содержащие,...