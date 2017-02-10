Фото: okna.ua
Ребенок возрастом 2,5 года закрыл на балконе двух молодых матерей, из-за чего им пришлось провести на свежем воздухе полчаса. Об этом сообщает портал "Новосибирские новости" со ссылкой на группу МАСС города во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 9 февраля, в 20:47. Хозяйка жилья вместе со своей знакомой, которая пришла в гости с ребенком 2016 года рождения, вышли на балкон, а ребенок их там заблокировал. В итоге 19-летней маме и ее 21-летней подруге пришлось обращаться за помощью по телефону.
По словам начальника МАСС Дмитрия Фокина, девушки просидели на балконе четвертого этажа порядка 30 минут. Все это время дети были одни в квартире.
Прибывшие после вызова спасатели вскрыли дверь квартиры, затем балконную дверь и освободили мам. Озябшие девушки от медицинской помощи отказались.
Комментарии
Курить меньше надо.
Курение - вредно!
по любому курили
Малыш все правильно сделал. Безмозглым мамашкам урок.
"...из-за чего им пришлось на свежем воздухе полчаса." ----- Чего-то не хватает, возможно "курить".
Лезбиянить не надо.
получается в 16.5 лет забеременела ... мда
забеременела на 9 мес. раньше.
ппц, 19 лет, и уже ребенок... Считай, вся жизнь псу под хвост.