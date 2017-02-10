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ВКС РФ могли нанести авиаудар по войскам Турции в Сирии из-за несогласованного перемещения последних в заранее определенный для сбрасывания бомб квадрат. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники.
Издание пишет, что подготовка вылета в четверг проходила в обычном режиме. После того как самолеты получили задание, они вылетели с авиабазы Хмеймим, опознали цели в провинции Эль-Баб и сбросили бомбы "без критических отклонений". Об инциденте с турецкими солдатами стало известно после возвращения самолетов в Хмеймим, информацию тут же довели до высшего военно-политического руководства страны.
Также уточняется, что в операции участвовали бомбардировщики Су-24М, Су-34 и штурмовики Су-25СМ, чьи экипажи имели достаточный налет. При этом некоторые пилоты ранее уже проводили совместные удары с ВВС Турции.
Подчеркивается, что первая реакция Анкары на инцидент, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих, дает основание предполагать, что произошедшее не приведет к охлаждению отношений между двумя странами.
Ранее Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких солдат. В результате этого три человека погибли, еще 11 получили ранения. Российская сторона назвала произошедшее несчастным случаем, а президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану.
Комментарии
Скорее всего турки там были не случайно. Если бы они были за борьбу с терроризмом, то их бы там не было. Просто наглядный факт - если турция с русскими, то нечего делать там где игил.
Здесь видна ангажированность Ъ. Цели наши летчики получили от генштаба Турции, только пока готовился вылет, турки заняли гостиницу, а наших не уведомили.