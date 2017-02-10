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Следователи начали проверку по факту нападения собак на ребенка в Камне-на-Оби, сообщили в пятницу, 10 февраля, в региональном управлении СКР.
В ведомстве уточняют, что сообщение о нападении животных появилось в одном из местных СМИ.
"На одной из улиц две собаки, выбежавшие из двора пищеблока психиатрической больницы, погнались за ребенком. Вовремя вмешавшиеся свидетели произошедшего отогнали собак от испуганного ребенка", – приводят обстоятельства инцидента в Следственном комитете.
В рамках проверки правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям лиц, не принявших исчерпывающих мер для обеспечения безопасного содержания собак.
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