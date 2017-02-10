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Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае против матери, которая в январе этого года на несколько дней оставила раздетым двухлетнего ребенка на холодной веранде.
Спасла малыша собака, которая все это время отогревала его своим телом. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек.
В настоящее время ребенку в связи с переохлаждением оказывается стационарная медицинская помощь. После обнаружения ребенка мать еще четыре дня не возвращалась домой, сообщила помощник прокурора Локтевского района Мария Абращенко.
Сейчас в отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).
Также был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.
"Кроме того, прокурором в адрес председателя комитета по образованию внесено представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних (на рассмотрении)", – говорится в сообщении прокуратуры.
Комментарии
Респект пёсику. Мать на кол.
А что же с пёсиком?
Такой собаке нужно памятник в селе поставить!