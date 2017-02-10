Фото: youtube.com
В сети опубликовали видео эффектной защиты стаи скворцов от нападений сокола. Видеоролик размещен на хостинге YouTube.
На кадрах видно, как стая, уворачиваясь от хищной птицы, остается единой группой для того, чтобы случайно отбившиеся скворцы не стали жертвой атакующего.
Со стороны кажется, словно стая изображает причудливые фигуры, растягиваясь и сжимаясь, а также группируясь на определенных участках неба.
Комментарии
вес ролик ат и до нарисован на кантупири
Синицы бы его сожрали