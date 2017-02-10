Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых есть действительно интересные и яркие работы. Корреспондент Amic.ru составил список самых интересных картин, которые нельзя пропустить по телевизору 11 и 12 февраля, тем более что в Алтайском крае обещают жуткие морозы.
"Восстание планеты обезьян"
О чем фильм
Молодой ученый испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни Альцгеймера. У препарата обнаруживается удивительный побочный эффект: он повышает в несколько раз интеллект приматов.
Почему стоит смотреть
Первая серия новой трилогии об обезьянах, захвативших власть на Земле. В роли лидера приматов в картине выступает Энди Серкис, знакомый всем по работе во "Властелине колец" и "Кинг-Конге". Уже летом 2017 года выйдет третий фильм франшизы от студии Fox. Ну а пока не лишним будет посмотреть первую часть.
Где и когда смотреть
Суббота, 11 февраля, в 23-00 на Первом канале
"Годзилла"
О чем фильм
Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия. Тогда сразиться с ним из недр океана выходит другой монстр — рептилия "Годзилла".
Почему стоит смотреть
Последний фильм о знаменитой Годзилле, снятый студией Warner. Хвалить фильм особо не за что. При всей красоте и масштабе персонажи в фильме довольно шаблонные, а сюжет отсутствует полностью. При этом "Годзилла" Гарета Эдвардса, снявшего недавно еще более невзрачный "Изгой-один", – идеальное кино, чтобы вечером в субботу на диване отключить голову и получить удовольствие на два часа.
Где и когда смотреть
Суббота, 11 февраля, в 19-00 на канале "Рен ТВ"
"Земля будущего"
О чем фильм
Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приключений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного места, находящегося вне привычной реальности, известного как Земля будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали.
Почему стоить смотреть
Захватывающий, пусть и не безупречный фильм студии Disney, сделанный автором четвертой "Миссия невыполнима" и мультфильмов "Рататуй" и "Суперсемейка" Брэдом Бердом. Идеальное кино для семейного просмотра о вымышленном мире, которое идеально подойдет для выходного дня.
Где и когда смотреть
Суббота, 11 февраля, в 18-25 на канале СТС
"Терминатор: Генезис"
О чем фильм
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожиданный поворот событий создает разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых опасных врагов.
Почему стоит смотреть
Ну а почему бы и нет? Главная премьера этой недели по телевизору. Каждая новая часть великой франшизы "Терминатор", придуманной в 1984 году Джеймсом Кэмероном, выходит все хуже и хуже. Пятая часть, вышедшая с подзаголовком "Генезис", получилась намного лучше и интереснее, чем третья и четвертая. Причина не только в возвращении Арнольда Шварценеггера, но и в довольно неплохом сценарии. В общем, отличный выбор на эти выходные.
Где и когда смотреть
Суббота, 11 февраля, в 21-00 на канале СТС
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