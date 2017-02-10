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Новости

Церемония прощания с комбатом ополченцев Гиви началась в Донецке

, ИА "Амител"
Проститься с командиром батальона пришел глава ДНР, а также другие официальные лица и представители правительства республики

Фото: rusdozor.ru

В Донецке началась церемония прощания с командиром батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаилом Толстых, который также известен как "Гиви". Об этом сообщает РИА Новости.

Комбат ополченцев погиб в среду, 8 февраля, в пригороде Донецка. По предварительным данным, в окно его кабинета выстрелили из огнемета "Шмель". По мнению властей ДНР, данный инцидент является терактом, к которому могут быть причастны спецслужбы Украины.

Прощание с Толстых проходит в здании театра оперы и балета в центре города. Церемонию посетили глава ДНР Александр Захарченко, заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, а также другие официальные лица и представители правительства республики.

Сейчас у входа в оперный театр собралось несколько тысяч человек. Люди пришли с цветами, пишет агентство, добавляя, что количество желающих проститься с Гиви все время увеличивается. Также рядом с театром стоит тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания поставят гроб с Толстых.

Агентство напоминает, что с мая 2014 года он участвовал в боях за Славянск, летом того же года – в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября – в боях за аэропорт Донецка. В сентябре минувшего года ему присвоили звание полковника ДНР.

Читайте также в сюжете: Убийство Михаила Толстых в Донецке
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.02.2017 15:46
Filin

.

0  0
10.02.2017 15:48
- гость -

Надо улицу в честь хероя назвать, улица Гиви, есть же улица Анатолия, пр Ленина. Собственно говоря, Ленин это позывной Ульянова

0  0
10.02.2017 15:52
- гость -

История повторяется. После любой "революции", тех кто ее осуществил безжалостно уничтожают потому что они становятся ненужными и опасными. В том числе потому что много знают о том как проводилась "революция". Когда всех этих полевых командиров уничтожат, никто уже не узнает как Кремль заварил эту братоубийственную войну в Новороссии, и кто сбил Боинг.

0  0
10.02.2017 15:57
Машня

Террориста хоронят с почестями, какая-то лажа происходит...

0  0
10.02.2017 16:02
- гость -

RIP. Земля пухом.

0  0
10.02.2017 16:06
- гость -

Михаил Толстых -"Гиви", Алексей Беднов"Бэтмен", Евгений Ищенко (Малыш), Роман Возник (Цыган), Алексей Мозговой, Павел Дремов, Евгений Жилин, Геннадий Цыпкалов, Арсений Павлов (Моторола), Валерий Болотов.. великолепная работа по ликвидации главарей террористического банд-подполья..

0  0
10.02.2017 16:07
Гонец из Пензы

"...а также другие официальные лица и представители правительства республики." ============= какой республики? или я что-то пропустил и Россия признала ДНР??? надо выбирать правильные слова в соответствии с официальной позицией государства

0  0
10.02.2017 16:08
- гость -

Помер и ладно, чего столько новостей то.

0  0
10.02.2017 16:10
- гость -

"Что за люди,ни имён,ни фамилий у них нет,одни клички поганые!"(Г.,Жеглов Х.Ф. Место встречи изменить нельзя) Интересно,теперь кто венок поймает?

0  0
10.02.2017 16:14
- гость -

Смотрел видео, как этот гиви, такой весь из себя, измывался над украинскими военнопленными. Сволочь. В аду гореть вечно!

0  0
10.02.2017 16:15
- гость -

Меня тоже клички коробят. Есть же ФИО... И слишком много новостей про Гиви, специально что ли нагнетают за забугорные деньги и по инициативе местных либерастов. В Весь мир потешается: смотрите, РФ плачет по своим наемникам

0  0
10.02.2017 16:17
Гонец из Пензы

"Смотрел видео, как этот гиви, такой весь из себя, измывался над украинскими военнопленными. Сволочь. В аду гореть вечно!" ============ я тоже смотрел, ничего хорошего про гиви сказать не могу после этого

0  0
10.02.2017 16:19
- гость -

Земля пухом.

0  0
10.02.2017 16:29
ви

кадаж вы перестанете озираться на весь мир, раком стоящие?

пусть весь мир подождет. Мы провожаем в последний путь своих героев.

вроде больше никого не осталось, всех убрали. новая фаза наступает.

0  0
10.02.2017 16:30
- гость -

Был на похоронах сепара Гиви. Порвал 2 баяна...

0  0
10.02.2017 16:50
Divergent

вроде больше никого не осталось, всех убрали

Та не переживай ты так вата! У тебя ведь есть собиратель земли российской.

0  0
10.02.2017 16:52
Слёзы Байдена

Да как кастрюлеголовые то,возбудились,у них нет хироев,окромя Бандеры! У Новороссии -героев 2 миллиона,всех не убьёте,гады!

0  0
10.02.2017 16:55
- гость -

У них -хирой-Дадин,помесь свиньи и кенгуру!

0  0
10.02.2017 16:58
Джазатор

Чем террорист отличается от ополченца? Смотря с какой стороны на него посмотреть.

0  0
10.02.2017 16:59
Миротрворец

Дирьмогент,это ты про ходора сказанул,не?

0  0
10.02.2017 17:00
Divergent

У Новороссии -героев 2 миллиона,всех не убьёте,гады!

Собиратель давно уже их всех слил

0  0
10.02.2017 17:03
Divergent

У Новороссии -героев 2 миллиона,всех не убьёте,гады!

Собиратель даже их паспортов не признает.

0  0
10.02.2017 17:05
- гость -

Интересно, а кто его убил с гранатомёта "Шмель" ?

0  0
10.02.2017 17:06
ви

Интересно, а кто его убил с гранатомёта "Шмель" ?

сверхсекретная украинская диверсионно разведовательная группа

0  0
10.02.2017 17:07
- гость -

Джаз,а в Киеве злоблые ополченцы захватили больницу,школу,а мож норд вест? Взорвали вокзал в Харькове? Подорвали троллейбус,как в Ростове? Устроили взрыв в Киевском метро,не? Именно этим "террористы-сепары", отличаються от фашистов в Киеве!

0  0
10.02.2017 17:15
Миротрворeц

Diverгенерат,сливака не отсохла? Смерть укропской хунте! ОКРОФАШИ-ваше место в могиле на Донбасе!

0  0
10.02.2017 17:28
Слёзы Байденa

По результатам опроса независимых агенств,в качестве руководителя Франции с отрывом в 13,9%, лидирует Мари Ле Пен! От чего либерасты сайта,мочються кровавой мочёй!

0  0
10.02.2017 17:50
Гонец из Пензы

ну, мне тоже нассать лепеншу... и чего?

0  0
10.02.2017 17:55
Миротрворец

Снять трусы и бегать!

0  0
11.02.2017 13:49
- гость -

Чечня девяностых 2.0.

0  0
11.02.2017 14:06
fdor_google

Я только услышал "Гиви", ну, думаю, грузин какой, Махарадзе от лозы,...а это позывной ...гиви- киви.

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