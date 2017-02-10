Фото: rusdozor.ru
В Донецке началась церемония прощания с командиром батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаилом Толстых, который также известен как "Гиви". Об этом сообщает РИА Новости.
Комбат ополченцев погиб в среду, 8 февраля, в пригороде Донецка. По предварительным данным, в окно его кабинета выстрелили из огнемета "Шмель". По мнению властей ДНР, данный инцидент является терактом, к которому могут быть причастны спецслужбы Украины.
Прощание с Толстых проходит в здании театра оперы и балета в центре города. Церемонию посетили глава ДНР Александр Захарченко, заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, а также другие официальные лица и представители правительства республики.
Сейчас у входа в оперный театр собралось несколько тысяч человек. Люди пришли с цветами, пишет агентство, добавляя, что количество желающих проститься с Гиви все время увеличивается. Также рядом с театром стоит тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания поставят гроб с Толстых.
Агентство напоминает, что с мая 2014 года он участвовал в боях за Славянск, летом того же года – в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября – в боях за аэропорт Донецка. В сентябре минувшего года ему присвоили звание полковника ДНР.
Комментарии
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Надо улицу в честь хероя назвать, улица Гиви, есть же улица Анатолия, пр Ленина. Собственно говоря, Ленин это позывной Ульянова
История повторяется. После любой "революции", тех кто ее осуществил безжалостно уничтожают потому что они становятся ненужными и опасными. В том числе потому что много знают о том как проводилась "революция". Когда всех этих полевых командиров уничтожат, никто уже не узнает как Кремль заварил эту братоубийственную войну в Новороссии, и кто сбил Боинг.
Террориста хоронят с почестями, какая-то лажа происходит...
RIP. Земля пухом.
Михаил Толстых -"Гиви", Алексей Беднов"Бэтмен", Евгений Ищенко (Малыш), Роман Возник (Цыган), Алексей Мозговой, Павел Дремов, Евгений Жилин, Геннадий Цыпкалов, Арсений Павлов (Моторола), Валерий Болотов.. великолепная работа по ликвидации главарей террористического банд-подполья..
"...а также другие официальные лица и представители правительства республики." ============= какой республики? или я что-то пропустил и Россия признала ДНР??? надо выбирать правильные слова в соответствии с официальной позицией государства
Помер и ладно, чего столько новостей то.
"Что за люди,ни имён,ни фамилий у них нет,одни клички поганые!"(Г.,Жеглов Х.Ф. Место встречи изменить нельзя) Интересно,теперь кто венок поймает?
Смотрел видео, как этот гиви, такой весь из себя, измывался над украинскими военнопленными. Сволочь. В аду гореть вечно!
Меня тоже клички коробят. Есть же ФИО... И слишком много новостей про Гиви, специально что ли нагнетают за забугорные деньги и по инициативе местных либерастов. В Весь мир потешается: смотрите, РФ плачет по своим наемникам
"Смотрел видео, как этот гиви, такой весь из себя, измывался над украинскими военнопленными. Сволочь. В аду гореть вечно!" ============ я тоже смотрел, ничего хорошего про гиви сказать не могу после этого
Земля пухом.
кадаж вы перестанете озираться на весь мир, раком стоящие?
пусть весь мир подождет. Мы провожаем в последний путь своих героев.
вроде больше никого не осталось, всех убрали. новая фаза наступает.
Был на похоронах сепара Гиви. Порвал 2 баяна...