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Полицейские задержали в Бийске ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже товара из отдела одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что неизвестный смог проникнуть в закрытый на рольставни торговый отдел, которым владеет индивидуальный предприниматель, и украсть три мужских джемпера, а также футболку. Общая стоимость украденного товара составила порядка четырех тысяч рублей.
Правоохранители смогли установить личность злоумышленника с помощью записи с камеры видеонаблюдения, а также оперативной базы данных, которая выдала совпадения с личностью подозреваемого, который ранее имел проблемы с законом.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина уже признал свою вину и написал явку с повинной.
Комментарии
Заголовок смешной, вроде как у рецидивиста украли джемпер и футболку