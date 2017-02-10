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Жителей Алтайского края призывают отказаться от дальних поездок в период аномальных холодов, прогнозируемых в регионе.
"В период с 11 по 15 февраля ожидается аномально холодная погода: температура воздуха составит -30…-36 градусов. Сотрудники МЧС России призывают население не пренебрегать прогнозами синоптиков и рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности. В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях частным лицам и водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок", – подчеркивают в ГУ МЧС по региону.
Также спасатели напоминают, что при морозах необходимо быть предельно осторожными с печным отоплением.
"Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия, силы МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности. Спасатели и пожарные оперативно оказывают помощь водителям в трудной ситуации на дороге", – добавляют в экстренном ведомстве.
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