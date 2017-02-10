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Шестерых китайских чиновников наказали за сон на встрече по борьбе с ленью

, ИА "Амител"
Чиновников обязали принести публичные извинения

Фото: theepochtimes.com

Шестерых чиновников провинции Хубэй (Китай) наказали за то, что они задремали на встрече о том, как мотивировать ленивых и вялых госслужащих, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, снимки спящих чиновников были широко освещены китайскими средствами массовой информации на фоне борьбы председателя КНР Си Цзиньпина с коррупцией, расточительностью и нарушением служебного долга.

Дисциплинарное бюро Коммунистической партии в провинции обязало провинившихся "написать самокритичные замечания", а также публично извиниться.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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