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Жители краевой столицы собственноручно сошьют флаг Барнаула

, ИА "Амител"
Галерея "Республика ИЗО" воплотит нереализованный проект известного алтайского художника Юрия Эсауленко

В галерее "Республика ИЗО" запустили амбициозный проект: здесь барнаульцам предлагают создать флаг краевой столицы. По задумке организаторов, он будет представлять собой большое лоскутное полотнище, сумму индивидуальных флагов жителей города.

"Мы ждём личные флаги небольшого размера, примерно 20х30, однако включим в итоговый объект всё, что нам принесут, независимо от размера", – объясняют в галерее.

Флаг Барнаула станет частью большой выставки, посвящённой 50-летнему юбилею местного мастера Юрия Эсауленко, которому 2 марта 2017 года исполнилось бы 50 лет. Он писал картины, делал выставки, выпускал самиздат и затевал множество разнообразных культурных проектов, среди которых и "Флаг Барнаула". Это пример массового искусства, которое автор хотел реализовать, но не успел. Теперь идею подхватили в "Республике ИЗО".

"Этот известный художник умер очень рано, однако успел оставить после себя много работ, в том числе концептуального характера, которые остались в форме идей в его журналах "Графика" и "Азбука Жоржа". Произведение массового искусства Эсауленко – это что-то вроде хэппенинга, некое художественное событие, в котором принимает участие большое количество нехудожников, обычных людей", – объясняют в "Республике".

Персональные флаги принимают до 26 февраля с 13:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника и вторника, по адресу: проспект Космонавтов, 6г, 4 этаж. Как объяснили в галерее, выбрать можно любой вид и цвет ткани, а также нанести на флаг любой рисунок. Изображение может быть напечатано, нарисовано, вышито или вовсе отсутствовать. Общий флаг будет показан в галерее 4 марта, в день открытия юбилейной выставки Юрия Эсауленко.

"Все, кому это станет интересным, из разных обрезков мягких тканей сшивают свой "флаг", размеры произвольны, цвета – тоже, форма – прямоугольная. Затем в мае все куски сшиваются в единый большой артефакт. Здорово? Я предполагаю достичь в нём 400 м квадратных. Потом все садимся на самолёт и сверху любуемся", – призывают организаторы.

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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