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Суд в Алтайском крае вынес приговор по делу о присвоении денежных средств тремя бывшими сотрудниками банка, сообщили в региональной прокуратуре.
Как отмечают в надзорном ведомстве, в 2014-2015 годах работники дополнительного офиса кредитной организации в селе Целинное присваивали вверенные им деньги. Размер ущерба, нанесенного банку, превысил 2,5 млн рублей.
В прокуратуре уточняют, что во время следствия обвиняемые признали вину, рассказав, что присваивали деньги для оплаты кредитов в других банках.
В итоге суд назначил злоумышленникам наказание в виде условного лишения свободы на срок от 2 лет 9 месяцев до 3 лет 3 месяцев.
Комментарии
У меня тоже есть большой кредит- все иду устраиваться в банк ! А че,украл,условно получил и живи дальше без горя,кредит погасил,конфискации нет ! Чем же плохо ?!
10.02.2017 16:50 - гость - У меня тоже есть большой кредит- все иду устраиваться в банк ! А че,украл,условно получил и живи дальше без горя,кредит погасил,конфискации нет ! Чем же плохо ?! ___________________________________________________________________________ Со свиным рылом в банки не пущают.
10.02.2017 17:08 - гость -Со свиным рылом в банки не пущают.
заблуждаетесь любезный, там только со свиным рылом работать могут, остальные не задерживаются.
Никакой романтики..условно.....фи...Но банковские работники молотцы....почти три миллиона на троих..по лимону каждому. Не мелочились....все по взрослому....им бы еще по кредиту дать потихоньку- они не подведут......