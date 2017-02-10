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Суд в Алтайском крае вынес приговор по делу о присвоении денежных средств тремя бывшими сотрудниками банка, сообщили в региональной прокуратуре.
Как отмечают в надзорном ведомстве, в 2014-2015 годах работники дополнительного офиса кредитной организации в селе Целинное присваивали вверенные им деньги. Размер ущерба, нанесенного банку, превысил 2,5 млн рублей.
В прокуратуре уточняют, что во время следствия обвиняемые признали вину, рассказав, что присваивали деньги для оплаты кредитов в других банках.
В итоге суд назначил злоумышленникам наказание в виде условного лишения свободы на срок от 2 лет 9 месяцев до 3 лет 3 месяцев.
Комментарии
У меня тоже есть большой кредит- все иду устраиваться в банк ! А че,украл,условно получил и живи дальше без горя,кредит погасил,конфискации нет ! Чем же плохо ?!
10.02.2017 16:50 - гость - У меня тоже есть большой кредит- все иду устраиваться в банк ! А че,украл,условно получил и живи дальше без горя,кредит погасил,конфискации нет ! Чем же плохо ?! ___________________________________________________________________________ Со свиным рылом в банки не пущают.
10.02.2017 17:08 - гость -Со свиным рылом в банки не пущают.
заблуждаетесь любезный, там только со свиным рылом работать могут, остальные не задерживаются.