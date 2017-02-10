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Конституционный суд России в пятницу, 10 февраля, обязал пересмотреть судебные решения в отношении Ильдара Дадина, который отбывает 2,5-летний срок заключения за неоднократные нарушения правил проведения митингов, передает РИА Новости.
Агентство отмечает, что в постановлении суд признал допустимой уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах. При этом КС подчеркнул, что надо соблюдать общие принципы юридической ответственности, которые, среди прочего, предполагают, что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетов должна быть адекватна общественной опасности деяния. Суд добавил, что "сугубо формально" противоправное нарушение не может повлечь уголовную ответственность.
Обязательным условием применения оспариваемой нормы КС назвал наличие вступивших в силу постановлений судов о наложении административного наказания. Кроме этого, суду для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать наличие у обвиняемого умысла на нарушение установленного порядка митингов.
Лишить свободы лицо можно лишь в тех случаях, когда "оно повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера", а также причинило существенный вред "конституционно охраняемым ценностям", подчеркивается в решении.
Выявленный Конституционным судом России "конституционно-правовой смысл положений статьи 212.1 УК РФ является обязательным для правоприменителей. Законодателю предложено внести в статью соответствующие изменения", добавляет агентство. Российский КС постановил пересмотреть вынесенные в отношении Дадина судебные акты.
Напомним, Дадина четыре раза задерживали полицейские за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Каждый раз активиста привлекали к административной ответственности. Данное неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование, гласит оспариваемая Дадиным уголовная статья 212.1.
Сейчас активист отбывает срок в 2,5 года в алтайской колонии.
Комментарии
Правильно, нужно добавить еще 2 года.
Дадин устраивал ПИКЕТ, в митингах не участвовал, получил двушечку за гражданскую позицию. Странные дела творятся - обожествление сепаратистов действующих на Украине и гнобление защитников Конституции РФ внутри страны...
Алекс,у тебя на компе ютюб не работает? Этот член идёт в колонне дибилов под транспорантом-сегодня Киев,завтра-москва! Подлежит расстрелу,чмо гейропейское!
Чего он защищал? Не смешите.
Признает ли Конституционный суд законными конституционные права граждан, а закон, препятствующий осуществлению конституционных прав граждан, антиконституционным. Боюсь, что нет.
Статья 31 Конституции РФ Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Конституцию давно на помойку выбросили, а "суд" до сих пор типа "судит" и старпёры там какие-то на не хилой зп сидят. Зорькину уже прекращать стесняться и начинать свои сходки со слов: какая такая Конституция- шманституция ! По величайшему решению солнцеликого главстерха, и дальше по тексту, состряпанному в кремле чесать всякий бред, а Песков промычит, жуя сопли.