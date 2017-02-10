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Власти Алтайского края прокомментировали данные о том, что регион якобы не выполнил программу капитального ремонта жилья.
Как заявил заместитель министра строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов, в крае программа капремонта реализуется с 2014 года.
"С этого момента по новой системе в регионе отремонтировано уже 655 домов. Программа эта реализуется двухлетними планами. Так, в прошлом году по планам 2015-2016 и 2016-2017 годов в регионе было отремонтировано 239 домов, объем работ, запланированный на прошлый год, мы выполнили на 100%, благодаря чему почти 40 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия", – подчеркнул чиновник.
Также заместитель главы краевого ведомства добавил, что программа капитального ремонта выполняется в соответствии с планами, утвержденными и согласованными в федеральном Минстрое.
"В так называемой системе "светофор" на официальном портале Фонда содействия реформированию ЖКХ – "Реформа ЖКХ" наш регион в числе "зеленых" субъектов, то есть программа выполняется по графику. В текущем году мы завершим работу по плану 2016-2017 годов и плану 2017 года, согласно которым будет отремонтировано более 480 домов", – резюмировал министр.
Отметим, что накануне в ряде федеральных изданий, включая, например, "Российскую газету", приводились слова заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса о том, что в 14 регионах власти подтасовали отчеты о выполнении программы капремонта.
В числе таковых субъектов назывался и Алтайский край. "Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных", – цитирует издание слова федерального замминистра.
Между тем в официальном релизе на сайте Минстроя России о проблемах выполнения программы капитального ремонта говорится: "Среди регионов России есть 5 субъектов, которые выполнили краткосрочные планы 2016 года менее чем на 50% – это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. По словам министра, эти регионы находятся на особом контроле ведомства".
Об Алтайском крае в релизе не говорится.
Комментарии
так кто врёт нагло? замминистра и ЖКХ РФ Чибис А., или местный замминистра всего Алтайского края Голубцов А.? приписки составили 57%, а это огромные деньги. есть вопрос, а где деньги за приписанные и не выполненные объёмы? а а деньги то очень большие