В 2016 году в двух алтайских регионах "Ростелеком" подвел оптические линии к 944 новым объектам бизнес-клиентов, для чего построил тысячу километров оптики.

Треть объектов корпоративных клиентов была переведена с медных линий связи на оптоволоконные по технологии "оптика до здания". География проекта включала 25 населенных пунктов – Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Павловск, Тогул и другие. В "миграцию" алтайских организаций "Ростелеком" вложил порядка 25 млн рублей. В среднем скорость интернет-доступа для клиентов увеличилась в пять раз. При этом тарификация осталась на прежнем уровне или изменилась незначительно.

Директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк рассказал, что благодаря проведенным работам и расширению сети не только улучшилось качество связи у действующих клиентов, но и подключено 400 новых. Проект продолжится в 2017 году.

Оптические линии связи во много раз улучшают качество передачи данных и позволяют предоставлять новые сервисы – облачные услуги, SIP-телефонию, Wi-Fi HotSpot, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие. Чтобы подключить интернет, другие услуги или переключиться на оптическую технологию, можно обратиться в центры продаж и обслуживания "Ростелекома" или позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-3000.

