В начале недели, 6 февраля, мы запустили розыгрыш к 14 февраля в нашей группе во Вконтакте.
Участникам нужно было присылать фото, где они вместе со своими половинками. Спасибо всем читателям за активное участие. Однако далеко не все вели себя корректно (нами были зафиксированы накрутки голосов). При подведении итогов данный факт был учтен! Результаты тех, кто наращивал себе баллы, были аннулированы.
А теперь о приятном. Об итогах. В нашем розыгрыше победило фото, которое прислала Полина Мананникова!
Amic.ru поздравил Полину с победой, а чудесный букет цветов от компании "Букет Fleur" нашел свою прекрасную обладательницу!
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