Одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, постоянно гастролировавшая со своей труппой по всему миру, своим образом вдохновляла многих производителей на создание конфет, духов и одежды, которые неизменно называли в ее честь. Не обошли эту великую женщину вниманием и повара — именем Анны Павловой назвали торт-безе, особенно популярный в Новой Зеландии и Австралии. При чем обе страны до сих пор спорят, чей кондитер первый приготовил этот вкусный и красивый десерт.
Первые считают, что торт создал шеф-повар ресторана в одной из гостиниц Новой Зеландии в 1926 году, чтобы угостить им балерину во время её всемирного турне, вторые — что рецепт изобрёл повар Берт Саше в 1935 году по случаю дня рождения балерины, вроде как, представляя новое блюдо, кулинар даже воскликнул, что десерт вышел такой же воздушный, как сама Павлова.
Сейчас насчитывается несколько сотен различных вариантов этого знаменитого торта, и в день рождения известной балерины, который приходится на 12 февраля, редакция Amic.ru предлагает своим читателям попробовать один из классических вариантов приготовления этого воздушного десерта.
Торт "Анна Павлова"
Что потребуется?
- 4 яйца
- 180 г сахарной пудры
- 1 ст.л. столового уксуса с содержанием кислоты 6%
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
Для крема:
- 200 г жирных сливок
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч.л. лимонного сока
- ягоды для украшения
Как готовить?
Для крема нужно взбить все необходимые ингредиенты на малой скорости до образования однородной массы, не допуская отделения сыворотки, и ненадолго поставить в холодильник.
Далее, осторожно выложить первый корж на блюдо, покрыть его слоем охлажденного крема и украсить фруктами, после второй, в том же порядке — в зависимости от того, сколько их. В завершении торт можно посыпать сахарной пудрой.
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