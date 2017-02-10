Фото: pogazam.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, сбившего пешехода на проспекте Ленина и уехавшего с места аварии.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел поздним вечером 6 февраля. "В 23 часа 20 минут в Барнауле на проспекте Ленина в районе дома № 2 произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода – мужчину 1959 года рождения неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.
Пешеход был госпитализирован в городскую больницу №1. В связи с произошедшим правоохранители разыскивают иномарку темного цвета.
Граждан, имеющих информацию о данном ДТП, просят обращаться по телефонам: 393-554, 391-090,393-555.
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