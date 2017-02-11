Известный барнаульский музыкант, участник шоу "Голос" Иван Чебанов сделал предложение своей девушке, бывшей участнице группы Serebro Дарье Шашиной. Об этом Чебанов написал на своей странице в социальной сети, подкрепив фото кольца на пальце возлюбленной подписью: "она сказала да".
О дате торжества пока не сообщается.
"Она ничего не ожидала, я приехал вечером с подъёмным краном. Я заказал очень много шаров, купил кольцо. На подъёмном кране как в фильме "Вверх" я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо", — прокомментировал позже Чебанов предложение руки и сердца журналистам Life.
Комментарии
На подъёмном кране как в фильме "Вверх" я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо --- а что произошло потом, это уже совсем другая история (вообще его текст крайне неромантично написан) она в больнице лежит (судя по фото)?
Она ничего не ожидала, я приехал вечером с подъёмным краном. Я заказал очень много шаров, купил кольцо. На подъёмном кране как в фильме "Вверх" я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо --- Мне кажется хотя бы так надо было написать: Я устроил сюрприз, как в фильме "Вверх". На подъемном кране поднялся к балкону, и позвал Дашу. Она вышла на балкон, и я одел ей кольцо)
А зачем нам это надо? Вот это первая новость!
11.02.2017 07:20 - гость - крайне неромантично написан
А мне нормалек нописано
Кто эти люди? Я вот сегодня утром жидко сходил, тоже новость.
Ты постоянно жидко ходишь, это не новость. А почему умолчал, что под себя сходил? Хотя это тоже не новость.
А Маше с Уралмаша сегодня не сделали предложение - потому что холодно.
"О торжестве пока не сообщается"
Ждем не дождемся - где и когда. Сообщайте быстрей.
Своего ничего придумать не смог - "как в фильме Высота"!
Экс-барнаулец сделал предложение экс-солистке.
УГ. Вот если бы он из унитаза колечко протянул, например, тогда свежо. А так - тухляк.
Сижу дома расслабилась играю с бананом, и тут кто-то лезет на мой балкон хорошо в сумочке лежал газовый балон, я не глядя выпустила в него пол баллона и была спасена хоть и отделалась лёгким жидким стулом.
Челобанова помню... Кабанова... Чебанова нет - не знаю.
да пусть хоть кастрюлю на голову ей наденет!
Массаж, а Челентанова помнишь? Тоже бы ниче. Он еще аборигена играл.
Звался Ваняткой и пел в Капризе. Сейчас затерялся в массе московского шоубиза и мало кто его уже помнит.