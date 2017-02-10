Фото: prokuratura.omsk.ru
В Омске обрушился аварийный двухэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.
Уточняется, что обрушение произошло около 14:30 в пятницу, 10 февраля. Дом был расселен в октябре минувшего года, однако под завалами могут находиться от одного до двух человек, отметила Булиохва.
Она рассказала, что об обрушении сообщили свидетели, которые добавили, что в расселенном доме могли находиться несколько человек, которые незаконно разбирали конструкции здания.
На месте ЧП работают сотрудники аварийно-спасательных служб и правоохранители. Областная прокуратура проводит проверку организации сноса и охраны аварийного дома.
РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону добавляет, что следователи также проводят проверку по факту обрушения дома. По предварительным данным, обрушилась стена строения.
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