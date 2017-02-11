Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Период аномальных холодов начался в Алтайском крае – до 15 февраля в регионе действует штормовое предупреждение.
Ночью по краю температуры опускались до -33 градусов. Дневные температуры составят -19…-24 градусов, в предгорьях будет теплее – до -14…-19 градусов.
Днем в субботу синоптики обещают солнце, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 13 метров.
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В краевой столице также без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в Барнауле составят -19…-21 градус. Ветер до восьми метров в секунду.
Комментарии
Нормальная сибирская погода, нечего апокалипсис раздувать!
Погода-то нормальная, да машинки нерусские
Праздник лыжни устроили в оптимальную погоду. Че-то сегодня ни одного лыжника не видать.
Дома плюсовая незаметно
"Праздник лыжни устроили в оптимальную погоду. Че-то сегодня ни одного лыжника не видать" --------------- Ниже -15 ни один лыжник в здравом уме не будет бегать на лыжах, а иначе, будет потом легкие по кусочкам выплевывать.
Обычная погода для середины февраля. Не забыли, что в Сибири живём?