Фото: avito.ru
Коттедж площадью 216 квадратных метров с большим витражным окном продают в барнаульском поселке Авиатор за 12,5 миллиона рублей.
Как сказано на сайте Avito.ru, дом расположен на участке 11 соток на улице Кедровой. На первом этаже находится кухня-гостиная, спальня, санузел, отдельное помещение котельной. Высотка потолков 3,8 метра.
На втором этаже расположены три просторные спальни, санузел. Высота потолков составляет 3,5 метра.
Также имеется отдельно стоящий отапливаемый гараж на три автомобиля с автомойкой и баня с беседкой и комнатой отдыха.
Комментарии
Недорого
зачем "это" каждый день постить ?
Недорого дом из сайдинга
уже даже комментить неохота...
А где витраж-то?
Что-то дёшево, для дома из сайдинга. Тут все 25 просятся.
Круто
Сильно демпенгует хозяин торопится уехать из края
Я бы одельно витраж купил .....а так, ждите, когда на аввиатор боинг турецкий свалися как в Киргизии.