Фото: a-evmenov.ru
Премьер Польши Беата Шидло, попавшая в Освенциме в ДТП, находится в стабильном состоянии и в сознании, пишет РИА "Новости".
Как сообщается, авария с участием кортежа премьера произошла вечером в пятницу, 10 февраля. Водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра, начал перестраиваться и столкнулся с кортежем. Автомобиль, в котором находилась Беата Шидло, в результате столкновения с машиной, съехал в кювет и врезался в дерево.
Премьера на вертолете доставили в больницу, которая находится в Варшаве. Ранее ее обследовали в больнице Освенцима.
Комментарии
Бли-и-ин, ввело в заблуждение сочетание - премьера Польши! думаю чё я польшу ни разу не видел...