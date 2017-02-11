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Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил о своем намерении пригласить на чай французского спортсмена Мартена Фуркада. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Есть идея пригласить французов к себе попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу", — сказал тренер.
По словам Касперовича, такой шаг поможет сделать обстановку в биатлоне более доброй.
Как сообщалось ранее, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он "подрезал" Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
Комментарии
Ну и зачем с ним мириться? В следующий старт, лыжи переломать "нечаянно", да и всё
наши спортивные власти все прогибаются наверное, у них зарплата тем выше, чем меньше штрафов от спортивных организаций
чай с полонием? или просто ноги переломают после чаепития?
лишив его правО
Помнится, когда с хохлами еще братьями были, хохольский тренер сбил нашу Чепалову, претендующую на золото. В итоге, она на зубах принесла серебро. И воя патриотов не было. Спорт должен оставаться спортом. И если Фуркад ведет себя как .овно, то не стоит ему уподабливаться.
Это вряд-ли возможно. Фуркад настроен негативно именно к Логинову, попавшемуся на допинге, который пропустил два года и теперь имеет полное право выступать. Но здесь нашла коса на камень... А насчет подрезал - в биатлоне другой термин в отличии от дорожного и там это допустимо.
11.02.2017 10:42 Алекс А насчет подрезал - в биатлоне другой термин
Ну и как же там термин, брехло пустопорожнее?