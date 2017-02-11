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Новости

Порядка 200 дельфинов выбросились у берегов Новой Зеландии

, ИА "Амител"
На берегу находятся добровольцы, которые поливают их водой

Фото: pixabay.com

Около сотни добровольцев находятся на месте выброса дельфинов-гринд на берегу Новой Зеландии. В очередной раз на берег выбросились около 200 дельфинов, пишет "ТАСС".

Отметим, что ранее на берег выбросились свыше 400 гринд, около 300 из них погибли. Люди оказывают дельфинам помощь, они поливают их водой и укрывают их кусками ткани.

Пока неизвестно почему дельфины выбрасываются на берег.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.02.2017 10:52
- гость -

вчера - 300 китов. сегодня 200 дельфинов... кто следующий?

0  0
11.02.2017 12:02
- гость -

...кто следующий?

Бычки в томатном соусе.Сегодня самый раз.

0  0
11.02.2017 12:08
fdor_google

А в Новой Гвинее кокосы поспели.... На Фолклендских островах большие черепахи перестали гнездиться...Зеленая комета летит и машет зеленым хвостом....воскрес и снова запел о любви древний баритон Захаров...

0  0
11.02.2017 12:14
- гость -

Не о чем у нас писать. Всё буднично - Чебанов подарил кольцо на балконе.

0  0
11.02.2017 12:17
- гость -

400 китов

Да это все хоббиты виноваты.

0  0
11.02.2017 12:36
- гость -

100 китов-то спасли. это что!!! в англии вон 300 кг кокаина на берег выбросилось...

0  0
11.02.2017 12:49
fdor_google

Про таити не пишут...может там кто бросился-спасси?

0  0
11.02.2017 12:53
fdor_google

Вся жизнь кипит в Новосибе...там в зоопарк приняли детёнышей контрабандистов и шимпанзе....а тут одни комары паводок и саранча.

0  0
11.02.2017 13:04
- гость -

Видимо к концу свеиа

0  0
11.02.2017 13:17
fdor_google

Конец света как паводок...когда ждут-его нет..а потом как даст. Вот мой прогноз- если приедет Захаров и будет петь о любви, то паводок будет скромненький, если не приедет, то прощай Затон.

0  0
11.02.2017 13:28
- гость -

А что будет Затону? Он и не стока снега видел. В молодости там с окна чебаков на уху ловили.

0  0
11.02.2017 13:55
fdor_google

Да ничего Затону не будет...уже все было...А паводок в землю уйдет, земля то незамерзла и весна ранняя намечается...я больше саранчи опасаюсь, съест.

0  0
11.02.2017 15:58
- гость -

11.02.2017 13:55 fdor_google

Шевели булками - не съест

0  0
11.02.2017 20:59
fdor_google

Они людей не кушают, огород сгрызут....а так..фигня , пусть летят

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