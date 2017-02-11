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Около сотни добровольцев находятся на месте выброса дельфинов-гринд на берегу Новой Зеландии. В очередной раз на берег выбросились около 200 дельфинов, пишет "ТАСС".
Отметим, что ранее на берег выбросились свыше 400 гринд, около 300 из них погибли. Люди оказывают дельфинам помощь, они поливают их водой и укрывают их кусками ткани.
Пока неизвестно почему дельфины выбрасываются на берег.
Комментарии
вчера - 300 китов. сегодня 200 дельфинов... кто следующий?
...кто следующий?
Бычки в томатном соусе.Сегодня самый раз.
А в Новой Гвинее кокосы поспели.... На Фолклендских островах большие черепахи перестали гнездиться...Зеленая комета летит и машет зеленым хвостом....воскрес и снова запел о любви древний баритон Захаров...
Не о чем у нас писать. Всё буднично - Чебанов подарил кольцо на балконе.
400 китов
Да это все хоббиты виноваты.
100 китов-то спасли. это что!!! в англии вон 300 кг кокаина на берег выбросилось...
Про таити не пишут...может там кто бросился-спасси?
Вся жизнь кипит в Новосибе...там в зоопарк приняли детёнышей контрабандистов и шимпанзе....а тут одни комары паводок и саранча.
Видимо к концу свеиа
Конец света как паводок...когда ждут-его нет..а потом как даст. Вот мой прогноз- если приедет Захаров и будет петь о любви, то паводок будет скромненький, если не приедет, то прощай Затон.
А что будет Затону? Он и не стока снега видел. В молодости там с окна чебаков на уху ловили.
Да ничего Затону не будет...уже все было...А паводок в землю уйдет, земля то незамерзла и весна ранняя намечается...я больше саранчи опасаюсь, съест.
11.02.2017 13:55 fdor_google
Шевели булками - не съест
Они людей не кушают, огород сгрызут....а так..фигня , пусть летят