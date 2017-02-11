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Проект об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана исчез с сайта Верховной Рады этой страны. Об этом пишет "Лента.ру".
Между тем, члены фракции "Батькивщина" уже потребовали разъяснений "от аппарата Рады и возвращения проекта постановления на официальный сайт парламента".
Ранее сообщалось, что 11 членов указанной фракции инициировали этот проект. Пояснительной записки к нему не было.
Напомним, на должность премьер-министра страны Гройсмана назначили в начале 2016 года. До этого он занимал пост вице-премьера и спикера.
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