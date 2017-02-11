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Порядка 360 кг кокаина в ящиках вынесло на берег Восточной Англии. Сумма содержимого в ящиках оценивается в 63 миллионов долларов. Об этом пишет Gazeta.ru.
Правоохранительные органы этой страны отмечают, что это наркотик класса А. И его потеря крайне негативно скажется на наркоторговцах.
Кокаин находился в ящиках для инструмента. Наркотик был упакован во множество целлофановых пакетов.
Комментарии
ну теперь понятно почему они от евросоюза отделиться хотят
Ну под кайфом, они ещё и не так срулят.
Загрязнили море какаинами...всё креветки больше не готовлю, перехожу на личинок майского жука и улиток.
Нашедшему 25%
А где-то дельфины и киты на берег выбросились. "Совпадение? Не думаю!"(с)