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Период аномальных холодов продолжится в Алтайском крае в воскресенье, 12 февраля.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Ночные температуры достигали -31…-36 градусов. Днем в регионе -19…-24 градуса, в предгорьях -14…-19 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.
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В Барнауле также без осадков, в утренние часы изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -20…-22 градусов. Ветер южный до восьми метров в секунду.
Штормовое предупреждение, объявленное в Алтайском крае из-за холодов, действует до 15 февраля.
Комментарии
Хорошо что в Сибири жывём-так бы прибралИсь уже.
Холод и голод ждут жителей Алтайского края
Паникеры с утра уже похмеляются! нормальная погода
Холод и голод Иди работай! и оденешься и сыт будешь