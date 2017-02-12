Фото: avito.ru
Дом из бруса площадью 750 квадратных метров продают в Барнауле за 29 999 999 рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Усадьба расположена на участке 20 соток на улице Тенистой. "Брус кедр, идеальное состояние, встроенная мебель и техника", — говорится в объявлении.
В доме имеется тренажерный зал, бассейн, три ванные комнаты, три санузла, баня, сауна, фитобочка, массажный кабинет, дом для охраны, встроенный гараж.
Кроме того, имеется беседка с камином, газон. Собственник рассматривает также варианты обмена дома.
Комментарии
Чёпопалочная прям дизайна.Почему мебеля не показали-тоже поди стрём?