Фото: Станислав Хазиев/altairegion22.ru
Халвичная фабрика в Барнауле является одним из лидирующих предприятий по производству кондитерских изделий в Алтайском крае.
На этой неделе фабрику посетил губернатор Алтайского края Александр Карлин, заявив, что предприятие сегодня показывает "импортозамещение в действии".
За последние годы фабрика пережила серьезную модернизацию, усовершенствовав свою производственную линию.
Отметим, что на предприятии в настоящее время производится более 170 продукции.
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