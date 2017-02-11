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Спецслужбы США подтвердили подлинность части скандального доклада, в котором говорится о компромате на президента Америки Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на телеканал CNN.
Как сообщается, речь идет не о непристойных обвинениях, а о разговорах, которые удалось перехватить "между должностными лицами в России и простыми гражданами страны".
Спецслужбы Америки подтверждают, что эти россияне в самом деле общались. Однако доказательств о том, что они обсуждали конкретно президента США, у разведки нет. В свою очередь, в Белом доме эту новость опровергли, назвав "отвратительной подделкой".
Напомним, президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января.
Комментарии
Видимо основанием подлинности документов является то, что Трамп стал президентом...