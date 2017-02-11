Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль "Тойота" перевернулся в Барнауле на улице Попова утром в субботу, 11 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как уточняют свидетели происшествия, авария произошла между улицами Энтузиастов и Павловским трактом.
Данных о пострадавших нет.
Комментарии
Очередной задрифтанец, не?
по лююбому девочка бала за релем
- гость - 11 февраля 2017 г. 16:09
девочка с бородой и усами?
Тоже мне загадка. Дорога переменной ширины, наледь, колеи, ну и дураки безумные поверх всего этого.
у нас дорожники гении трамплинов тоже наверно с усами
Перевернуть японку бу несложно....они мощные и приёмистые..