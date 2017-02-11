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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому пять островов Курильской гряды будут названы именами генералов и государственных деятелей России. Об этом пишет "ТАСС".
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В частности сообщается, что острова получат имена генерала-лейтенанта Деревянко К.Н, генерала-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.
Предложение назвать эти острова прозвучало от Сахалинской областной думы и Сахалинского отделения Русского географического общества.
Как сообщается, в дальнейшем и другие острова получат названия.
Курильские острова — цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость — около 1200 км. Общая площадь — 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница Российской Федерации с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов.
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