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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет обжаловать предыдущий иммиграционный указ, а напишет новый подобный указ. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на агентство Associated Press.
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Как сообщается, новый указ будет напоминать прежний, но поправки коснутся более жестких мер безопасности. Теперь в Америке будут введены экстремальные проверки въезжающих на территорию страны беженцев.
Как сообщалось ранее, согласно указу Дональда Трампа в США закрыли въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана на 90 дней, а на 120 дней – приостанавливает прием всех беженцев.
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С Трампом шутки плохи.Он повёл борьбу с продажными происламскими судами в своей стране.Этим судам наплевать на борьбу с терроризмом.
Теперь их достанут проверками. Тупые судьи оказали иммигрантам медвежью услугу. Они прилетят, а из аэропорта не выйдут. И назад денег на билет нет. Весело. Волк жизни зайцу не дает – где не встретит, разные пакости делает. Заяц, не долго думая, берет бутыль водки и – к медведю: помоги, говорит, с волком вопрос уладить. Медведь ему алгоритм толкает: – Я стану за кустом, а ты у волка закурить попросишь, если не даст – я ему сразу в голову дам, если даст без фильтра, скажешь – хотел с фильтром, и наоборот, я ему тоже в голову дам. Заяц: – А если он спросит какую сигарету я хочу? – Попросишь с фильтром и дать подкурить, далее вариант спички или зажигалка по аналогии – с фильтром или без. Поговорили, стоит заяц, навстречу идет волк, заяц ему говорит: – Волк дай закурить! – А тебе с фильтром или без? – С фильтром, дай прикурить! – А тебе зажигалкой или спичками? Медведь вылезает из-за куста: – Паяльной лампой, собака лесная!..