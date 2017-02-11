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Правоохранители арестовали жителя Москвы, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростков на востоке столицы. Об этом пишет "Лента.ру".
Следствие полагает, что 49-летний мужчина в течение восьми лет совершал в отношении двух мальчиков 2001 и одного мальчика 2003 годов рождения действия сексуального характера. Кроме этого, в следователи полагают, что он понуждал детей к совершению действий сексуального характера.
В следственном комитете, сообщают, что мужчина познакомился с мальчиками на улице. Он представился им просто Геной и предложил перейти на "ты". После дружеского приветствия, он пригласил детей в гости. Не исключено, что жертв насилия гораздо больше.
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