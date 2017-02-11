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Морозы до -36 градусов ожидают в Алтайском крае в ночь на 12 февраля

, ИА "Амител"
На 12 февраля синоптики прогнозируют туман, на дорогах гололедицу

Фото: pixabay.com

Алтайский край в воскресенье, 12 февраля, остается во власти штормового предупреждения, объявленного на период  с 11 до 15 февраля.

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По данным ЦГМС по региону, в ночь на воскресенье, 12 февраля, температура опустится до -31...-36 градусов, местами по юго-востоку края -24...-29.

Днем в этот день осадков не прогнозируют. Утром возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -19...-24 градусов, в предгорьях -13...-18. Ветер 12 февраля будет дуть переменный 3-8 метров в секунду.


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