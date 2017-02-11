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Куклу-трансгендера создали в Америке для детей от восьми лет. Теперь эту игрушку будут продавать примерно в 50 магазинах за 89,99 доллара. Об этом пишет "Российская газета".
Кукла называется "Я есть Джаз", она сделана по образу американской девочки трансгендера Джаз Дженнингс, которая родилась мальчиком, но в три года решила, что она девочка и позже сделала операцию по смене пола. Этот шаг одобрили родители ребенка.
Позже девочка была названа одним из самых влиятельных подростков журналом Time Magazine в 2014 и 2015 годах. В продажу эта игрушка поступит уже на следующей неделе.
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