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Адвокат Анатолий Кучерена назвал "спекуляцией" заявление о том, что Эдварда Сноудена могут выдать Америке. Об этом пишет РИА "Новости".
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Отметим, что накануне на телеканале NBC прозвучала мысль, что Кремль может передать бывшего американского разведчика Трампу, как "подарок".
"Это уже не первые спекуляции. Сначала подобные спекуляции шли от бывших сотрудников, бывших заместителей руководителей разведки. Затем начали обсуждать в западной прессе. Сегодня опять появились сообщения ", — сказал адвокат.
Отметим, что Эдвард Сноуден до сих пор живет и работает в России. Он спокойно перемещается по нашей стране.
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