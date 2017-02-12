Фото: championat.com
Биатлонисты Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад пожали друг другу руки в знак примирения после спринтерской гонки на чемпионате мира. Об этом пишет "Коммерсант".
Они пожали друг другу руки! Концентрируемся на спорте✌ pic.twitter.com/Uf6fyNPO4z— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 11 февраля 2017 г.
По словам Фуркада, он знаком с российским спортсменом уже десять лет. То, что произошло пару дней назад, никак не повлияет на его хорошее отношение к Шипулину.
"Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было",— сказал французский биатлонист.
Шипулин, в свою очередь, подтвердил, что они помирились, но подчеркнул, что к определенному компромиссу они не пришли. Также спортсмен добавил, что они приехали соревноваться, а не заниматься политикой.
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Ранее ИА "Амител" писало, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он "подрезал" Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
Комментарии
Ну и хорошо. А то надоело мировые новости смотреть про то как руки не пожали.
Настоящие мужчины и великие спортсмены разобрались сами. А вот, что продолжается нагнетание с подрезкой это уже клиника. Тренеры и официальные представители ведь сказали, что нарушения со стороны француза не было, поэтому и протест не подавали...
Алекс, рукопожми и выпей чаю с молоком
12.02.2017 10:28 - гость - С радостью, но вчерась здесь же писали, что чай с молоком вреден...