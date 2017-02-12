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Пятеро мужчин в Саратове пытались изнасиловать 27-летнюю фельдшера, приехавшую на вызов, сообщает РИА "Новости".
Как сообщается, в службу скорой помощи поступил звонок о том, что у одного из жителей случился гипертонический криз. В квартиру поднялась девушка, как только она зашла, мужчины закрыли дверь за фельдшером и потребовали, чтобы она разделась.
Девушке удалось закрыться в туалете, где она по мобильному телефону вызвала полицию. В это время мужчины ломились к ней в дверь.
Пока известно двух задержанных. С фельдшером работают психологи.
Комментарии
Надо УК пересматривать. Таких надо кастрировать без наркоза
Только принародная кастрация этих пивных придурков.
"и потребовали, чтобы она разделась."
может просто куртку предложили снять
И эта, у них там че в туалете металлическая дверь, что они ее впятером ломали?
мутно всё.
НЕт, она оболгать пятерых за раз решила.
Кто знает. Во всяком случае, та которая наезжала на анестезиолога за изнасилование от показаний потом. отреклась. Не было ничего.
Почему она одна пошла в квартиру, почему ее никто не сопровождал. Тем более, что вызов был по кризу и необходимо оборудование. А потому, что жулики и воры планомерно уничтожают медицину, в том числе и скорую помощь. Почему за бугром действуют бригады в которых водитель выполняет все организационные функции, в том числе погрузку и денежные расчеты, а у нас - денег нет но вы держитесь...
Потому что власть жуликов и воров.
10-19 прав100%
12.02.2017 10:19 Алекс
Напряги свой межушный ганглий. С будуна, например, был и не пошел. Или ты думаешь, что скорую тоже она вела?
12.02.2017 09:32 Бухариков защищаешь?
12.02.2017 10:34 - гость -
С рождения не пьющий?
12.02.2017 10:35 - гость - Видите ли, уважаемый, не в том проблема, что люди выпили, а в том, что у них в результате сорвало крышу и они начали совершать противоправные деяния. А если Вам любопытно в отношении именно меня, то да, непьющий.
По поводу водителя. Для того, чтобы он был не только водилой, но и полноценным участником бригады ему надо платить, и он должен быть здоров и физически не слаб! Так везде где есть медицина. Но наше жулье экономит на населении, не на себе же...
12.02.2017 10:44 - гость -
Мне не нравится подача новостей. В одном месте уже пишут что избили, в другом, что изнасиловали. Как оно было - разберется следствие, а не клоуны на форумах.
12.02.2017 10:50 Алекс
А ты откуда знаешь? Твоя сестра или дочь работают в скорой? )
гость - 09:32 "у них там че в туалете металлическая дверь, что они ее впятером ломали?"
Дверь в туалет иногда открывается наружу. Её отжимать надо, то есть использовать инструмент типа ломика, а свою дверь курочить жалко, да и инструмента не было. А потом, еще мешали и отталкивали друг-друга, толпились, на ноги наступали, чуть не подрались, хорошо что полиция приехали, а то поубивали бы друг-друга...
12.02.2017 10:57 - гость -
СК уже установил, что фельдшер сама зашла в ванную и сама оттуда вышла до приезда полиции, и двери ей никто не ломал. Фантазируй дальше, придурок.
гость - 10:57 Это я к чему такое написал, а потому что, если ничего не знаешь, то легко придумать любую версию развития событий...
гость - 11:02 Кто придурок, это невооруженным глазом видно. Фантазируют журналисты в поданном для вас сообщении, а я тут стеб/аюсь над вами
а если бы мужик приехал?
гость - 11:23 "а если бы мужик приехал?" да с санитарами и водителем?
Госдума отклонила законопроект об охране медиков от нападений. Госдума не поддержала законопроект вологодских парламентариев о защите медиков от нападений. Об этом рассказала депутат ЗСО Александра Баданина. «Депутаты ЗСО попытались внести изменения в федеральный закон. Проект закона направили в Госдуму, но они направили нам отрицательное заключение. Там говорится, что все работники, в том числе и медицинские, обладают равными правами, обязанностями и правом на защиту чести и достоинства»
По логике думцев, фельдшер сама виновата, надо было предвидеть нехорошие последствия.
то есть нападать на медиков можно???????????